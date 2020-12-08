المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-رياح نشطة وباردة نسبيا على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي وتتكاثر السحب تدريجيا من مساء يوم الغد على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي وتشمل يوم الخميس مناطق بنغازي والجبل الأخضر قد تصحبها سحب رعدية.

-تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال وغدامس والحمادة ما بين (14-20) م، بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين (20-25) م وتصل على الكفرة إلى (28) م وتنخفض أخر الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الصحراوية والجبلية حيث تكون ما بين (03-07) م.

-من المتوقع بداية من مطلع الأسبوع القادم أن تكوت الفرصة أفضل لسقوط أمطار على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بسحب رعدية وذلك لتأثر هذه المناطق بمنخفض جوي بالقرب السواحل الليبية مدعوم بكتلة باردة في الطبقات الجو العليا، هذا المنخفض يسبب نشاط للرياح مع اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج.

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