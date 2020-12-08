الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية "المؤقتة":

-ستشرع صباح يوم غدا الأربعاء فرقة دائرة صيانة الخطوط الهوائية "بنغازي" في العمل على دائرة جنوب شمال بنغازي "جهد 220ك.ف "وذلك من أجل صيانة الخط شد المواصلات الأمر الذي يتطلب فصل دائرة الجنوب بوعطني جهد" 30 ك.ف".

-عليه سيتم غدا صباحا فصل الدائرة من أجل العمل عليها وذلك على تمام الساعة الثامنة صباحا وسيستمر العمل حتى الرابعة مساء والأحياء التي سيتم الفصل عليها هي منطقة "بوعطني" وجزء كبير من منطقة "السيدة عائشة".

-علما بأن العمل سيستمر يومين الأربعاء والخميس من هذا الاسبوع اعتبارا من الثامنة صباحا وحتي الرابعة مساء.