عضو مجلس النواب "طرابلس" أبو بكر سعيد، ينتقد جلسة البرلمانيين في مدين

عضو مجلس النواب "طرابلس" أبو بكر سعيد، ينتقد جلسة البرلمانيين في مدينة غدامس مؤكدا أن ما يحدث هو صراع مناصب ومكاسب، مؤكدا في تدوينات متتالية له بموقع "فيسبوك" تعليقا على ما حدث في مدينة غدامس، أن الصراع صراع مناصب ومكاسب، هذا هو الواقع ومن يقول غير ذلك فهو مضلل يمتهن النفاق السياسي أو أنه لا يعيش الواقع".
وقال سعيد في تدوينة أخرى، "أشهد الله أن ما يحدث بيع وشراء" مردفا "ليبيا أكبر منكم ومن مصالحكم" وتابع "تفاصيل ما حدث في غدامس سوف يأتي الوقت لسردها بتفاصيلها".
عضو مجلس النواب "طرابلس" أبو بكر سعيد، ينتقد جلسة البرلمانيين في مدين
عضو مجلس النواب "طرابلس" أبو بكر سعيد، ينتقد جلسة البرلمانيين في مدينة غدامس مؤكدا أن ما يحدث هو صراع مناصب ومكاسب، مؤكدا في تدوينات متتالية له بموقع "فيسبوك" تعليقا على ما حدث في مدينة غدامس، أن الصراع صراع مناصب ومكاسب، هذا هو الواقع ومن يقول غير ذلك فهو مضلل يمتهن النفاق السياسي أو أنه لا يعيش الواقع".
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