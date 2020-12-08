عضو مجلس النواب "طرابلس" أبو بكر سعيد، ينتقد جلسة البرلمانيين في مدين

عضو مجلس النواب "طرابلس" أبو بكر سعيد، ينتقد جلسة البرلمانيين في مدينة غدامس مؤكدا أن ما يحدث هو صراع مناصب ومكاسب، مؤكدا في تدوينات متتالية له بموقع "فيسبوك" تعليقا على ما حدث في مدينة غدامس، أن الصراع صراع مناصب ومكاسب، هذا هو الواقع ومن يقول غير ذلك فهو مضلل يمتهن النفاق السياسي أو أنه لا يعيش الواقع".

وقال سعيد في تدوينة أخرى، "أشهد الله أن ما يحدث بيع وشراء" مردفا "ليبيا أكبر منكم ومن مصالحكم" وتابع "تفاصيل ما حدث في غدامس سوف يأتي الوقت لسردها بتفاصيلها".