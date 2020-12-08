مصادر "الحدث " :
– اكمال التحقيقات مع طاقم السفينة المحتجزة واحالة المحضر لرئيس الاركان البحرية
– السفينة خالفت الانذار الملاحي الخاص بالمياة الليبية ولم تستجب لدعواتنا للتعريف بهويتها
– قمنا بتفتيش حمولة السفينة وهي عبارة عن مواد صحية وكهربائية
– بعد عدم الاكتراث لدعواتنا لطاقم السفينة توجهنا على الفور لاحتجازها حتى اكمال التحقيقات
– الانذار الملاحي لمنطقة احتجاز السفينة لايزال ساري المفعول
#الحدث_الليبي
مصادر "الحدث " : – اكمال التحقيقات مع طاقم السفينة المحتجزة واحالة ال
مصادر "الحدث " :
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