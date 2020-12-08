مصادر "الحدث " : – اكمال التحقيقات مع طاقم السفينة المحتجزة واحالة ال

مصادر "الحدث " :

– اكمال التحقيقات مع طاقم السفينة المحتجزة واحالة المحضر لرئيس الاركان البحرية

– السفينة خالفت الانذار الملاحي الخاص بالمياة الليبية ولم تستجب لدعواتنا للتعريف بهويتها

– قمنا بتفتيش حمولة السفينة وهي عبارة عن مواد صحية وكهربائية

– بعد عدم الاكتراث لدعواتنا لطاقم السفينة توجهنا على الفور لاحتجازها حتى اكمال التحقيقات

– الانذار الملاحي لمنطقة احتجاز السفينة لايزال ساري المفعول

#الحدث_الليبي