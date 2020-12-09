السيسي : تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في #مصر وغيرها لم يأتي من فراغ وتغلغلهم با

السيسي : تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في #مصر وغيرها لم يأتي من فراغ وتغلغلهم بالمؤسسات خطر وجودي للدول. #ليبيا #المرصد
السيسي : تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في #مصر وغيرها لم يأتي من فراغ وتغلغلهم بالمؤسسات خطر وجودي للدول. #ليبيا #المرصد
ليس فقط تنظيم الخوان يجب تصنيفه كمنظمة إرهابية ومنظمة تشكل الخطر الاعظم على آمن واستقلال شعوب المنطقة العربية, بل كل تنظيمات الإسلام السياسي مثل حزب الدعوة وحزب الشيطان والكثير من التمنظيمات الأخرى. . مأساة الإسلام السياسي عمرها قرن ولعبة الدورالاكثير تدميرآ وهو منع تطور العرب والتخلص من ارث الاستعمار. وليس هذا فقط ولكنهم يلعبون الان الدور الريادي الفعال في مرحلة الاستعمار الجديدة فى الوطن العربى
ليس فقط تنظيم الخوان يجب تصنيفه كمنظمة إرهابية ومنظمة تشكل الخطر الاعظم على آمن واستقلال شعوب المنطقة العربية, بل كل تنظيمات الإسلام السياسي مثل حزب الدعوة وحزب الشيطان والكثير من التنظيمات الأخرى. . مأساة الإسلام السياسي عمرها قرن ولعبة الدورالاكثير تدميرآ وهو منع تطور العرب والتخلص من ارث الاستعمار. وليس هذا فقط ولكنهم يلعبون الان الدور الريادي الفعال في مرحلة الاستعمار الجديدة فى الوطن العربى
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