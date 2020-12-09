المركز الوطني للأرصاد الجوية: -طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة خاص

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مع رياح نشطة خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتكاثر السحب تدريجيا من مساء اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي (المنطقة الممتدة من بنغازي حتى الجبل الأخضر).

-الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال والجنوب الغربي تتراوح ما بين (19-24) م، ولا تتجاوز (16) م على أغلب المرتفعات الجبلية بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي والقطرون ما بين (25-28) م وتنخفض درجات الحرارة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على مناطق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الجبلية وبعض المناطق الصحراوية ما بين (3-8) م، وتسجل الحرارة انخفاض طفيف يوم الغد على مناطق الشمال.

-من المتوقع أن تتأثر مناطق الشكال بداية الأسبوع القادم بامتداد منخفض جوي بالقرب من الساحل الليبي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا يسبب في انخفاض درجات الحرارة مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية جيدة على بعض هذه المناطق خاصة مناطق الشمال الشرقي.