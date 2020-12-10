السيسي: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لاستقرار ليبيا أكد الرئيس المصري، عبد الف

السيسي: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لاستقرار ليبيا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، مشددا على أنه الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة؛ لضمان استقرار هذا البلد الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها إلى ألف ومئتي كيلومتر.

الرئيس المصري وفي حديث خاص لـصحيفة لوفيجارو الفرنسية، قال إنه من الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا والتي تهدد استقرارها، موضحا أن سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما، ويتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، وألا تقوم بأي عمل من طرف واحد دون تشاور أو على حساب أمن وسلم المنطقة.