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موسى: استطعنا أن نوقف تدخل الغنوشي السافر في الشأن الليبي علقت رئيسة الحزب “ال

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

موسى: استطعنا أن نوقف تدخل الغنوشي السافر في الشأن الليبي

علقت رئيسة الحزب “الدستوري الحر” التونسي النائبة عبير موسى على مسألة مواجهة استخدام الأراضي التونسية لصالح تحركات مشبوهة لتركيا في ليبيا، قائلةً: “إنه تم التصدي لمحاولات راشد الغنوشي للزج بتونس وجعلها أرضًا يتم فيها المقايضة، وتستعمل كمنطقة لوجستية للقيام بالتدخلات الأجنبية عبر الأراضي التونسية”.

ونوّهت موسى إلى أن تونس نددت بالتدخلات العسكرية والتي أرادت أن تقوم بها تركيا من أجل الانحياز إلى طرف معين والزج بتونس في هذه المحاور، مبينةً أن الثوابت الخارجية لتونس تحترم سيادة الدول؛ لذلك تدعو إلى أن يكون الحل ليبيًا-ليبيًا دون تدخل.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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