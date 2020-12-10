المركز الوطني للأرصاد الجوية: -أجواء باردة مع رياح نشطة على مناطق الشمال مما تس

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-أجواء باردة مع رياح نشطة على مناطق الشمال مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا يتخلل الطقس هطول أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي وتكون الفرصة بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

-الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال والجنوب الغربي تتراوح ما بين (17-23) م، ولا تتجاوز (15) م على أغلب المرتفعات الجبلية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي ما بين (25-29) م.

-من المتوقع أن تتأثر مناطق الساحل الليبي بداية من مساء السبت بتمركز منخفض جوي يؤدي إلى اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج هذا المنخفض مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا يسبب في انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية جيدة على هذه المناطق خاصة مناطق الشمال الشرقي.