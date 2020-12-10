رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى ل

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا، حيث عبر السفير البريطاني عن دعم بلاده لمسار السلام في ليبيا الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وفي هذا الاطار أكد الجانبان على أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي. ومن جهة أخرى بحث الاجتماع عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج تطوير وتنمية المهارات.
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ليبيا مباشر
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