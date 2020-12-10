في تغريدة عبر تويتر.. وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا:

-الفساد آفة تهدد حاضر أية دولة ومستقبلها. نحن ملتزمون في وزارة الداخلية بمحاربة الفساد، وملاحقة جرائم غسل الأموال، ومصممون على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم كائناً من يكون، وسنتخذ إجراءاتنا ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة.

-تقوم وزارة الداخلية حالياً بمراجعات داخلية، وتدقيقات لما قيمته حوالي 3 مليارات دينار، كما يقوم قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بوزارة الداخلية بالتحقيق في شبهات فساد، تصل قيمتها حسب تقديرات أولية حوالي المليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار (1.750 مليار د.ل).