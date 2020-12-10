القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تفرج عن الباخرة "مبروكة" والتي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها وذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الاقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها. وكان قد تم احتجاز السفينة يوم 5 من هذا الشهر ديسمبر 2020 من قبل سرية سوسة البحرية.