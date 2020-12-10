رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يجري اجتماعا افتراضيا مع رئ

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يجري اجتماعا افتراضيا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، حيث بحث الجانبان التطورات السياسية في ليبيا وسبل دعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا، والقضايا المشتركة وأبرزها أزمة الهجرة، كما أكد العقوري على أهمية الدور الأوروبي باعتبار أوروبا هي الجار الأقرب لليبيا، وضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكبر لدعم جهود التهدئة في ليبيا، موضحا وجهة نظره بخصوص الانتخابات القادمة وتفهمه لتطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على أهمية معالجة الوضع الأمني حتى يشعر الناخب بالأمان بعـيدا عن أي تهديد أو ضغوط. وبدوره أكد ساباديل حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاستقرار في ليبيا والعمل مع مجلس النواب باعـتباره جسما منتخبا من الشعب الليبي من اجل دعم مسيرة الحوار السياسي.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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