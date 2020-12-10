‎عاجل | رئاسة البرلمان الموازي في #طرابلس : قرار المنع من السفر لا يملكه إلا ال

عاجل | رئاسة البرلمان الموازي في #طرابلس : قرار المنع من السفر لا يملكه إلا القضاة ووكيل النيابة وصدور هكذا قرار من باشاآغا يعتبر إغتصابًا للسلطة . #ليبيا #المرصد ( مراسلة للنائب العام )
عاجل | رئاسة البرلمان الموازي في #طرابلس : قرار المنع من السفر لا يملكه إلا القضاة ووكيل النيابة وصدور هكذا قرار من باشاآغا يعتبر إغتصابًا للسلطة . #ليبيا #المرصد ( مراسلة للنائب العام )
ليس هناك برلمان موازي . بل هناك مجموعة تم انتخابهم . ولكن لم يقسموا اليمين . وهم يظنوا انفسهم نواب . وهو خطا دستوري . لا هم نواب . ولا رئيس لهم . كله فوضى في فوضى .
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