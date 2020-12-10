‎عاجل | رئاسة البرلمان الموازي في #طرابلس : قرار المنع من السفر لا يملكه إلا ال

‎عاجل | رئاسة البرلمان الموازي في #طرابلس : قرار المنع من السفر لا يملكه إلا القضاة ووكيل النيابة وصدور هكذا قرار من باشاآغا يعتبر إغتصابًا للسلطة . #ليبيا #المرصد ( مراسلة للنائب العام )