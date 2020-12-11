صنع الله: سنقدم كل الدعم لإنعاش الاقتصاد عبر إنجاز المشروعات الهامة

إجتمع رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله،، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، برئيس لجنة ادارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز محمد بن شتوان، حيث تمت مناقشة الاجراءات الإحترازية التي اتخذتها الشركة للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، كما تم التطرق الى وضعية تطوير الحقول البحرية.

وقال “صنع الله” بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم للشركة، لكي تتمكن من انجاز مشاريعها الهامة، والتي بتنفيذها وانجازها، ستدعم الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في انعاشه” وفق قوله.