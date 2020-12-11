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المصرف المركزي: منع الكبير من السفر إجراء تعسفي خارج عن القانون اعتبر مصرف ليبي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المصرف المركزي: منع الكبير من السفر إجراء تعسفي خارج عن القانون

اعتبر مصرف ليبيا المركزي أن قيام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بمنع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من السفر إجراء تعسفي خارج عن القانون.

وقال المصرف في بيان له "بإجراءات تعسفية خارجة عن القانون وبالتجاوز لسلطات وظيفته وبالمخالفة لكتاب المجلس الأعلى للقضاء يدين مصرف ليبيا المركزي قيام …باشاغا بمنع ..الكبير من السفر في مهمة رسمية يوم الخميس ويعتبره سلوكا خارجا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية".

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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