المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-منخفض جوي يؤثر على مناطق شمال ليبيا برياح باردة ونشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة أحيانا مع سقوط امطار متفرقة من حين لأخر وتكون جيدة على بعض المناطق.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين (15-20) م، ولا تتجاوز (13) م على أغلب المرتفعات الجبلية، بينما تكون على مناطق الجنوب ما بين (19-23) م وتصل على الكفرة إلى (28) م.

-من المتوقع أن يتعمق هذا المنخفض بداية من مساء يوم الغد السبت والأحد ويكون تأثيره على مناطق الساحل الليبي برياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/ ساعة تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج يتجاوز (4) أمتار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكون فرصة لسقوط أمطار رعدية، ونتوقع أن تكون غزيرة على بعض مناطق الشمال الشرقي مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

-بداية من يوم الاثنين متوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيا باتجاه الشرق ويقل تأثيره على مناطق الشمال الغربي وتقل سرعة الرياح تدريجيا على هذه المناطق.