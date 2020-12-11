الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تعق

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تعقد اجتماعاً تشاورياً -يوم أمس الخميس- لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي للاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدماً في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات، حيث عبرت وليامز عن امتنانها للمناقشات، وقالت، "استمعت للعديد منكم يشددون على ضرورة الإسراع في المضي قدماً، وهذا أمر إيجابي جداً."، مؤكدة أن الأمر بأيدي الليبيين أنفسهم وأن عليهم أن يستفيدوا من هذه الفرصة السانحة لتحقيق تقدم ملموس من شأنه أن يعيد الأمل لدى الشعب الليبي في العملية السياسية الحالية.
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ليبيا مباشر
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