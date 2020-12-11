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الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية "المؤقتة" ته

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية "المؤقتة" تهيب بالمواطنين أنه على خلفية إجراء أعمال صيانة طارئة بمحطة محولات القوارشة جهد(220/66/30ك.ف)، فأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن الأحياء التالية: (القوارشة/الفويهات(الرحبة)/الحي الجامعي /فينيسيا/قاريونس /قنفودة/بوصنيب/تيكا/مصنع الأسمنت)، لافتة إلى أن أعمال الصيانة ستنطلق صباح يوم غدا السبت الموافق (12/12/2020) من الساعة الثامنة صباحاً وستستمر حتي الواحدة ظهراً وذلك بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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