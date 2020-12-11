أنقرة | المشري لـ أوغلو: حليفنا التركي كان له دور كبير في صد العدوان على #طرابلس. #ليبيا #المرصد
أنقرة | المشري لـ أوغلو: حليفنا التركي كان له دور كبير في صد العدوان على #طرابلس. #ليبيا #المرصد
Vicious DOGS are barking in Vacuum. The TRUE Libyans shall NEVER surrender to diseased Turks & rotten Sherkess traitors plus the DAMN Brother/Sister hood from HELL FIRE
التصريح في حاجة للتصويب ، فإن التدخل التركي له دور كبير في استمرار سيطرت المليشيات على مفاصل الدولة في العاصمة طرابلس ، والتي بعضها يتبع تيار السيد المشري
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