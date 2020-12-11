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أنقرة | المشري لـ أوغلو: حليفنا التركي كان له دور كبير في صد العدوان على #طرابلس

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أنقرة | المشري لـ أوغلو: حليفنا التركي كان له دور كبير في صد العدوان على #طرابلس. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • التصريح في حاجة للتصويب ، فإن التدخل التركي له دور كبير في استمرار سيطرت المليشيات على مفاصل الدولة في العاصمة طرابلس ، والتي بعضها يتبع تيار السيد المشري

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