المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تتأثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي ينتج عنه تقلبا

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تتأثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة برياح باردة ونشطة السرعة تسبب احيانا في إثارة الأتربة مع سقوط أمطار متفرقة من حين لاخر وتكون جيدة على بعض المناطق.

-كمان نتوقع من هذه الليلة ويوم الغد أن تكون أمطار جيدة على بعض المناطق الساحلية وخاصة سهل بنغازي والجبل الأخضر مصحوبة بالسحب الرعدية ومما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وكذلك تصل سرعة الرياح إلى (60) كم/ س على مناطق الساحل مما تسبب في اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج قد يتجاوز (4) م.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين (18-24) م على مرتفعات الجبل الاخضر، بينما تكون على مناطق الجنوب ما بين (21-26) م، وتصل على الكفرة إلى (29) م وتسجل انخفاض اليومين القادمين على اغلب المناطق وخاصة المرتفات الجبلية.

-بداية من يوم الاثنين متوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيا باتجاه الشرق ويقل تأثيره على مناطق الشمال الغربي وتقل سرعة الرياح تدريجيا على هذه المناطق.

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