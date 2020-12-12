دعا بيان صادر عن مؤتمر لقبائل و مكونات اجتماعية و سياسية و مدنية في شرق ليبيا إل

دعا بيان صادر عن مؤتمر لقبائل و مكونات اجتماعية و سياسية و مدنية في شرق ليبيا إلى العودة لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "التي تأسست على مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة طرابلس فزان"

و أعلن المشاركون في مؤتمر عقد السبت في بلدة "لبيار" قرب بنغازي رفضهم أي آلية للتوافق لا تقوم على أسس المبادرة المطروحة و إعلان القاهرة"

و أكد البيان رفض المجموعات المشاركة في المؤتمر "أي مخرجات تمس صلب المبادرة أو تصادر حق الإقليم في اختيار ممثليه"

و أشار البيان إلى ما قال إنه "استخدام آليات تصويت لإقصاء شخصيات بعينها مما يعد اسقاطا للعملية السياسية برمتها و التفافا مفضوحا القصد منه افساد المسار السياسي و رفض وضع أسس السلام و الديمقراطية" حسب تعبير البيان

و شدد البيان على تمسك المشاركين في المؤتمر بمدينة بنغازي "المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب أو مقره المؤقت بمدينة طبرق" و كذلك دعمهم للمؤسسة العسكرية و رفضهم إخضاعها للحسابات و المساومات السياسية