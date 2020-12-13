الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز ، ت

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز ، تلتقي أمس السبت مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا، حيث أطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين. وأعرب عمداء البلديات عن تقديرهم لهذا الايجاز لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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