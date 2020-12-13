رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة محمد ابوراس الشريف: -على ما يبدو أن ح

رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة محمد ابوراس الشريف:

-على ما يبدو أن حكومة الوفاق تدق طبول الحرب، للمرة الثانية يعلن النمروش عن نيه الوفاق الانسحاب من لجنة 5+5 التي جاءت بعد جولات من الحوار برعاية أممية. منذ أيام قامت بعض من الطائرات المسيرة التركية بجولات استطلاعية فوق سماء المنطقة الممتدة من بوقرين الهيشة، وابوقرين إلى وادي اللود الزراعي، مما يعني أن هناك تحركات واستعدادات لعدد من قوة الوفاق في الاتجاهين.

-من ناحية سياسية، اردوغان قد يوجه ضغط كبير بعد استلام بايدن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن اردوغان الآن يبحث عن ورقة ضغط دولية للمساومة بين بقاءه في السلطة مستقبلاً أو الانسحاب من أرض المعركة التي يحاول أن تحدث في ليبيا بأسرع وقت لكى تكون ورقة التفاوض مع العديد من الدول.

-كما نعلم أن الخناق بدأ يشتد على اردوغان شرق المتوسط ومن قبل الاتحاد الأوربي، والعقوبات الأمريكية القادمة مما يجعله يلعب بأخر الأوراق وخلطها لعلها تكون القشة والتي لن تنجيه من الغرق المحتوم.