قبل يوم من ملاقاة ليبيا بتونس ..إصابة 17 لاعبًا من منتخب مصر للاواسط بكورونا

اجرى اعضاء منتخب مصر للاواسط لكرة القدم (مواليد 2001 ) اختبارات طبية لافراد البعثة بتونس أظهرت نتائجها إصابة 17 لاعبًا بكورونا بالاضافة للمدرب ربيع ياسين.وطالب وفد المنتخب المصري للاواسط ( دون 20 سنة ) بإجراء اختبار فوري ثان على جميع أعضاء البعثة المتواجدة في تونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا لكرة القدم حسب ما افاد به الاتحاد المصري لكرة القدم

وطالب الاتحاد المصري من اتحاد شمال أفريقيا إجراء اختبار في مخبر اخر معتمد.

وسينتظم اليوم اجتماع بين اللجنة الطبية الاتحاد شمال أفريقيا وطبيب منتخب مصر وليد منظور لدراسة الأمر حسب ما افاد به الاتحاد المصري

وطبقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فإن منتخب مصر للاواسط لن يتمكن من خوض مباراته أمام منتخب ليبيا بسبب إصابات كورونا .

و من المقرر أن يلتقي منتخب مصر للاواسط غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الاولى منمنافسات بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا