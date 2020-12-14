المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: -مجلس النواب استأنف جلسته الرسمي

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق:

-مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومه.

– جدول أعمال الجلسة تضمن في البند الأول تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين، والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.

-تم الاتفاق خلال الجلسة و بأجماع الحاضرين على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب و مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

-فيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش وعضوية كلا من أعضاء المجلس يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة ومحمد الفيرس.

– تم الاتفاق خلال الجلسة أيضا على تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والايعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسؤوليتها في متابعة السلطة التنفيذية.

– تم الاتفاق على تجديد الدعوة للسادة النواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري بنغازي بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الاعمال.