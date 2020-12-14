التكبالي: لا استبعد أن توجه تركيا ضربة عسكرية محدودة لإفشال مفاوضات المسار السيا

التكبالي: لا استبعد أن توجه تركيا ضربة عسكرية محدودة لإفشال مفاوضات المسار السياسي. #ليبيا #المرصد
التكبالي: لا استبعد أن توجه تركيا ضربة عسكرية محدودة لإفشال مفاوضات المسار السياسي. #ليبيا #المرصد
اى مواجهة عسكرية ستكون انتحار لكلاب اردوغان لانه فى هذه المرة سيدخل الجيش المصرى بكل قوته ومعه موافقة برلمانية فالهزار مع الاسد نتيجته الهلاك لان ارض المعركة هذه المرة ستكون مصراته وسيتم تسويتها بالارض حيث ان خدوط امدادات طرابلس كانت بعيدة وتمر عبر مناطق صحراوية غير مغطاه بالدفاع الجوى اما الان فان الخط الاحمر مصيدة مثالية لكلاب اردوغان لفتح الطريق لمصراته ثم طرابلس والحمد لله على غباوة الاخوان فى كل مكان يخربون بيوتهم بايديهم
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