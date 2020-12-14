المهدوي: أنقرة تسعى لفرض خارطة طريق تمكن تيار الإخوان من حكم #ليبيا لأطول فترة م

المهدوي: أنقرة تسعى لفرض خارطة طريق تمكن تيار الإخوان من حكم #ليبيا لأطول فترة ممكنة. #المرصد
المهدوي: أنقرة تسعى لفرض خارطة طريق تمكن تيار الإخوان من حكم #ليبيا لأطول فترة ممكنة. #المرصد
الاخوان اغبياء جدا ونهايتهم كالعادة من السلطة للسجون فهم قلة من حثالة المجتمع منفرة للجميع والكل سوف يتجمعوا ضدها فى النهاية كما حدث فى مصر والسودان ولم يفلح فى انقاذهم اردوغان الذى يعلم ان اى حل سلمى او عسكرى فى النهاية يعنى خروجه بخفى حنين
الأخوان المتأسلمين معاقلهم قطر ـ السودان ـ مصر ـ تونس ـ سوريا ـ لبنان الرياض والأردن وأوروبا . وهمهم هوإررجاع الجاهلية للدول العربية وحب المال وسرقة الزكاة والتخصيص واستنزاف المال العام فقط لاغير …هم ونسائهم
ما يحصل من تزوير في المناهج وشراء الذمم واكل السحت والتعامل مع المغضوب عليهم ـ والاسترزاق بكتاب الله العظيم ـ يعتبر ضلال وظلم لعامة المسلمين …!!! وثغرة للألحادوالتطرف والتشييع … !!!
يوم تقف عند الله عزوجل ـ هل بتقوله أنك إخواني أو حنبلي أو سامري أو صوفي أو سلفي أو نواب أوغيره من التشييع ..!!! #
انتم تعرقلون العمل الاصلاحي الاداري النزيه بنزوات وشهوات وأساطير اللهو والتجارة ـ ولا يوجد عمل تنفيذي حقيقي ملموس للصالح العام للدولة والخدمات العامة الادارية يشعر الانسان بعمله ويرتاح به ضميره حتى أمام خالقه تذكروا يوم الحساب ودموع الأيتام… سبحان الله
أضف تعليقـك