وزير الداخلية بالحكومة الليبية "المؤقتة" إبراهيم بوشناف يجتمع في مكتبه بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي بلجنة المستشارين الأمنيين للوزارة، استعدادا لإعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة للمدة المقبلة، ومراجعة ما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية 2018 – 2020 ميلادي، وذلك في إطار عمل الوزارة بشكل منهجي قوامه التخطيط الدائم لأي عمل يراد إنجازه.
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ليبيا مباشر
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