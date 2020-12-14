ويليامز تلتقي عمداء البلديات وتطلعهم على المحادثات الأخيرة

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بمجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا، وأطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين.

ونقل بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن عمداء البلديات أعربوا عن تقديرهم لهذا الإيجاز، لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية، وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات.