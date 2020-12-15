ليبيا تسجل أسرع انتشار لفيروس كورونا في شمال إفريقيا حذر مكتب الأمم المتحدة لتن

ليبيا تسجل أسرع انتشار لفيروس كورونا في شمال إفريقيا

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تفاقم انتشار وباء كورونا في ليبيا بسبب الصراع المستمر وغياب الأمن الداخلي والأزمة السياسية والاقتصادية وذلك بمعدل ينذر بالخطر مقارنة بالدول المجاورة.

وكشف تقرير رسمي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن جهود البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح تعتبر رفاهية لـ392 ألف ليبي لا يزالون نازحين، نتيجة الحرب الأخيرة في البلاد، وهو ما ادى الى تسجيل ليبيا أعلى نسبة إصابات في شمال افريقيا بـ 13 مصاب بفيروس كورونا بين كل ألف مواطن. وأضاف أن نقص الخدمات الأساسية واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه التي تؤثر على ثلث الشعب الليبي يجعل من المستحيل على الناس ممارسة إجراءات بسيطة ولكنها ضرورية.