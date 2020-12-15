تشغيل معمل الغاز بحقل الرقبة النفطي

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، تشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي.

وأكدت الشركة، أنها نجحت في إعادة تشغيل معمل الغاز بحقل الراقوبة النفطي، الذي كان متوقفا 10 أشهر، ما يسهم في إنتاج حوالي 10 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وقالت الشركة، إن المعمل الجديد سوف يسهم في إنتاج حوالي 1500 برميل من مكثفات الغاز لإمداد محطة كهرباء الحقل بالغاز، وتزويد ضاغطات الرفع بالغاز المجفف الذي سيساهم في تحسين عمل شبكة الرفع بالغاز بالحقل واستقرار إنتاج النفط الخام.