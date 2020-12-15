المملكة العربية #السعودية تعلن فتح التسجيل الإلكتروني لكل المواطنين والمقيمين لل

المملكة العربية #السعودية تعلن فتح التسجيل الإلكتروني لكل المواطنين والمقيمين للتلقيح ضد فيروس #كورونا . #ليبيا #المرصد
المملكة العربية #السعودية تعلن فتح التسجيل الإلكتروني لكل المواطنين والمقيمين للتلقيح ضد فيروس #كورونا . #ليبيا #المرصد
أنتم ضحايا للارهاب الطبي – آكدت بعض الجهات ان هناك حرب أوروبية ترعاها منظمات فرنسية مصرية لبنانية ضد المقدسات الاسلامية – في الوطن العربي – ومحاولة تحريف النظم الاسلامية الصحيحة من جهات ليسوا مسلمين ..!!!
والتدخل في شءون الدراسات الشرعية وهو ليس بدينهم .
فعلى القضاء في الشريعة عدم التغافل عن الأحكام الشرعية بما يخص الاعراف وما يخص الكتاب والسنة وعدم الالتفات الى اي جهات اخرى .
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