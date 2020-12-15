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المركز الوطني الأرصاد الجوية: -استقرار في العوامل الجوية على أغلب مناطق ليبيا.

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني الأرصاد الجوية:
-استقرار في العوامل الجوية على أغلب مناطق ليبيا.
-تبقى الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي خاصة (المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر حتى طبرق)، مع ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال.
-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها لهذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (17-21) م، ولا تتجاوز (15) م على المرتفعات الجبلية في حين تكون دافئة على غات لتسجل (25) م.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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