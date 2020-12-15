المركز الوطني الأرصاد الجوية:

-استقرار في العوامل الجوية على أغلب مناطق ليبيا.

-تبقى الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي خاصة (المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر حتى طبرق)، مع ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها لهذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (17-21) م، ولا تتجاوز (15) م على المرتفعات الجبلية في حين تكون دافئة على غات لتسجل (25) م.