وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، يجري مكالمة هاتفية صباح اليوم ال

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، يجري مكالمة هاتفية صباح اليوم الثلاثاء مع "ميخائيل بوغدانوف" مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، حيث تم استعراض آخر المستجدات حول الأوضاع الأمنية والسياسية داخل ليبيا، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. هذا وتقدم "بوغدانوف" بدعوة رسمية لـ"باشاغا" لزيارة روسيا خلال شهر يناير القادم.
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ليبيا مباشر
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