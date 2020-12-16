باشاآغا: حفتر لم يعد طرفًا في أي معادلة في الدولة الليبية.. وشكلنا لجنة لدمج الث

باشاآغا: حفتر لم يعد طرفًا في أي معادلة في الدولة الليبية.. وشكلنا لجنة لدمج الثوار بالمؤسسة الأمنية. #ليبيا #المرصد
باشاآغا: حفتر لم يعد طرفًا في أي معادلة في الدولة الليبية.. وشكلنا لجنة لدمج الثوار بالمؤسسة الأمنية. #ليبيا #المرصد
يا متخلف عقليا المشير خليفة حفتر صاحب القرار على ثلاث ارباع ليبيا النحررة والخالية من الاحتلال والمرتزقة والاخوان بينما يتناحر العديد من الخوان عييد السلطان على الباقى ولو كان حفتر يجيد المناورات السياسية فيمكنه ان يستميل بعض هذه المليشيات لجانبه خاصة فى طرابلس فميدان المعركة الحالى عند مصراته ولا يمكن لمليشيات طرابلس ان تحارب الجيش الوطنى عند مصراته بعيدا عن طرابلس بينما مليشيات مصراته كانت تقاتل الجيش فى طرابلس تريد السيطرة عليها
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