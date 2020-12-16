أجرى مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، استطلاع للرأي سريع بعد ساعات من قرا

أجرى مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة، استطلاع للرأي سريع بعد ساعات من قرار تعديل صرف الدولار مقابل الدينار الليبي الذي حدد بـ 4.48 دينار ليبي مقابل 1 دولار أمريكي.

وأوضح رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د. محمد ابوراس الشريف، أن الاستطلاع تم أجراءه عبر منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير حيث كانت النتائج الأولية على النحو التالي:

-يري عدد من المواطنين أن تعديل سعر الصرف أن لم يرفقه زيادة في مرتبات وأجور الموظفين فهو غير عادل وغير جيد ولن يفي الغرض من التعديل وهو تحسين الظروف المعيشية للمواطن وسيضعف من القوة الشرائية للمواطن.

-ويري عدد آخر أن إدارة مصرف ليبيا المركزي وعدد من المسؤولين الحكوميين اتخذوا هذا الإجراء وهو رفع قيمة الدولار مقابل الدينار لتغطية عجز حكومي سابق ووصفة البعض بالفساد المالي.

-بينما يرى عدد آخر أن هذا القرار ربما يكون بداية لإصلاحات اقتصادية قد تعمل بشكل تدريجي لعودة قوة الدينار الليبي من جديد وأن القرار هو الحل الأنسب في مثل هكذا ظروف.