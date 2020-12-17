المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-أجواء تميل للاعتدال نسبيا نتيجة تأثير مرتفع جوي على أغلب مناطق ليبيا وتتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف وظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الشرقي.

-تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على بعض المناطق مع أجواء أكثر دفئا، وتتكاثر السحب يوم السبت على بعض المناطق قد يصحبها سقوط أمطار خفيفة.

-فيما تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين (15-22) م، وعلى أغلب مناطق الجنوب ما بين (19-25) م.

#الحدث_الليبي