الغرياني: لا بد من مراجعة علاقاتنا مع أصدقائنا الأتراك.. ولا نرى من يتكلم بصوت ا

الغرياني: لا بد من مراجعة علاقاتنا مع أصدقائنا الأتراك.. ولا نرى من يتكلم بصوت الثورة بالحكومة إلا النمروش. #ليبيا #المرصد
الغرياني: لا بد من مراجعة علاقاتنا مع أصدقائنا الأتراك.. ولا نرى من يتكلم بصوت الثورة بالحكومة إلا النمروش. #ليبيا #المرصد
قديما كان الذي يبيع الغنم يسلم الكلاب التي تحرسها الي المالك الجديد وهذا ما صار مع تميم بعدما سلم التدخل في ليبيا الي تركيا سلم له الكلاب النابحه من أمثال الساقط العار ياني والنعاس وغيرهم من الكلاب العميله للخارج والعامله ضد مصلحة الوطن والمواطن وقديما سألوا الذيب لماذا عندما يجري وراء الكلب لا يمسك بك رغم انه محل رعايه من صاحبه ويقوم باطعامه كل يوم بينما انت ربما يمر عليك اسبوع بدون أكل فقال لهم الفرق هو يجري لصاحبه وانا نجري لنفسي وهو نبيحه غير قدام صاحبه فقط فعندما يتباعد يخفض السرعه والنباح والكلب بالكلب يذكر الساقط فالعار ياني وغيره من بقيه الكلاب النابحه قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم وهاهم في أرذل العمر نبيح علي الجيش الليبي كنبيح كلب الغنم الذي لا يؤثر علي الذيب
أضف تعليقـك