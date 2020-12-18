أمن المرج: ضبط 28 مهاجرا غير شرعي عند البوابة الشرقية

تمكن قسم البحث الجنائي المرج من ضبط 28 مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية في المدينة.

وأوضحت مديرية أمن المرج في بيان، أنه تم القبض على المهاجرين في سيارتين وهما يمران من بوابة المرج الشرقية وبالتحديد بوابة ( الشليوني ) وتم دخولهم إلى مدينة المرج.

وأضافت المديرية، أنه تم العثور على إحدى السيارتين غارقة في الطين في إحدى شوارع المخطط وعند حضور أعضاء القسم وجدوا جثمان شخص مجهول الهوية في صندوق السيارة الخلفي ومغطي بواسطة قماش وعليه أثار دماء وبعد ذلك تم الانتقال بالجثمان والسيارة التي يوجد بها إلى مستشفى المرج.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الألاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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