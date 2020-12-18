المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-منخفض جوي يؤثر على مناطق غرب ليبيا برياح جنوبية شرقية نشطة أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خاصة على مناطق غدامس والحمادة وبعض مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب بداية من هذه الليلة ويوم الغد قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، بينما الأجواء تميل للاعتدال نسبيا نتيجة امتداد لمرتفع جوي على أغلب المناطق الشرقية هذا اليوم مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مناطق الشمال الشرقي.

-تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (15-22) م، وعلى أغلب مناطق الجنوب ما بين (19-25) م.

-تشير التوقعات الأولية بسقوط أمطار منتصف الأسبوع بداية من يوم الاثنين والثلاثاء على العديد من مناطق غرب ليبيا قد تكون جيدة أحيانا.