نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية إدريس ونيس الدرسي: اعتقد أن أحد أ

نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية إدريس ونيس الدرسي: اعتقد أن أحد أهم أسباب رفع سعر الصرف دون رفع المرتبات أو وضع ضوابط لكبح ارتفاع أسعار السلع والخدمات، هو التوجس من عدم التوصل لحل سياسي أو عودة الحرب وتوقف بيع النفط، لذلك يسعوا لتوفير فائض من العملة المحلية خارج الميزانية للصرف منها على المرحلة التي يتخوفون منها دون الاعتبار لأوضاع المواطن وما يترتب عليه من انهيار سعر الدينار.

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