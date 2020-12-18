رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يتلقى اتصالاً هاتفياً من سفير جمهو

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يتلقى اتصالاً هاتفياً من سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، حيث تباحث الطرفان آخر المستجدات السياسية وسبل دعم جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وإيجاد حل للأزمة عبر الحوار السياسي، كما حذر العقوري من خطورة التصعيد في ليبيا على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل، مستعرضاً في ذات الصدد عمل لجنة الخارجية بمجلس النواب على ملف الهجرة غير الشرعية.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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