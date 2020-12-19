“الاقتصادية الليبية الإيطالية”: العام المقبل سيبدأ إنشاء الطريق الساحلي السريع ا

“الاقتصادية الليبية الإيطالية”: العام المقبل سيبدأ إنشاء الطريق الساحلي السريع الرابط بين الشرق والغرب الليبي

أعلنت اللجنة الاقتصادية الفنية الليبية الإيطالية المشتركة بدء أعمال إنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب الليبي بداية العام المقبل.

وبحسب إيجاز صحفى لسفارة حكومة الوفاق فى إيطاليا، أكدت اللجنة أنه جاري العمل على حل مشكلة الديون المستحقة للشركات الإيطالية على الدولة الليبية، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وتابعت، عقدت اللجنة الليبية الايطالية الفنية الاقتصادية المشتركة للتعاون الاقتصادي أول اجتماع لها عبر الدائرة المعلوماتية المغلقة عن بعد يوم 17 ديسمبر 2020 ترأسها عن الجانب الليبي محمود خليفة التليسي وكيل وزارة الخارجية للشئون الفنية وعن الجانب الايطالي السيد مانيلو دي ستيفانو وكيل وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي .

وضم الوفدان مسئولين من وزارات الخارجية ، والاقتصاد، والتنمية الاقتصادية، والمواصلات والنقل، والبنية التحتية ، والزراعة والبيئة، والتعليم والعدل والتقنية الرقمية في البلدين.وشارك في المحادثات كل من سفير ليبيا لدى ايطاليا وسفير ايطاليا لدى ليبيا