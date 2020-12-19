المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-مازالت الرياح نشطة نسبيا هذا اليوم على بعض مناطق غرب ليبيا خاصة الشمال الغربي مما قد تسبب في إثارة والغبار وتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي واحتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر، كما نتوقع تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، بينما يميل الطقس للاعتدال على بقية المناطق.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تبقى معتدلة نسبيا خاصة أثناء فترة النهار على أغلب المناطق حيث تتراوح ما بين (19-22) م، ولا تتجاوز (17) م على مناطق المرتفعات، وتصل هذا اليوم على غات إلى (30) م وتنخفض يوم الغد.

-من المتوقع أن تكون الفرصة لسقوط الأمطار بداية من يوم الاثنين على بعض مناطق الشمال الغربي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتشمل فرصة سقوط الأمطار يوم الاثنين بعض مناطق أقصى الجنوب الغربي.