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ذا هل: أردوغان يرسل مرتزقة أجانب إلى #ليبيا لإختراق التهدئة الحالية. #المرصد

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذا هل: أردوغان يرسل مرتزقة أجانب إلى #ليبيا لإختراق التهدئة الحالية. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اردوغان لا يتحرك الا بضوء اخضر من بوتن الذى يستخدمه علنا ككلب مسعور يسلطه حسب المصالح الروسية فبعد تهديد روسيا للاكراد بتسليم عين عيسى للنظام السورى والا اعطاء ضوء اخضر روسى لكلبهم اردوغان لمهاجمتهم وبالفعل بدء الهجوم وسمح الروس للطائرات التركية بقصفهم وكذلك ما يحدث فى ليبيا من نقل مرتزقة لتطهير مناطق فى ادلب انسحب منها كلاب اردوغان فالروس يهمهم وجود مبرر لتواجدهم فى ليبيا ومن مصلحتهم بقاء مرتزقة اردوغان ولا يريدون توحد الشعب والجيش الليبى

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