الشريف: تركيا وقطر تقفان وراء مقترح تشكيل جهاز للحرس الوطني بطرابلس أسوة بالحرس الثوري الإيراني. #ليبيا #المرصد
الشريف: تركيا وقطر تقفان وراء مقترح تشكيل جهاز للحرس الوطني بطرابلس أسوة بالحرس الثوري الإيراني. #ليبيا #المرصد
غباوة اردوغان فشلت فى كل مكان خاصة فى مصر والسودان فالحرس الثورى فى ايران بعتمد على ولاية الفقيه طبقا لعقيدة الشيعة الضالة التى تلطم وتلبس السواد اعتراضا على قضاء الله باستشهاد الحسين اما عقيدة اهل السنى والجماعة فلا يصلح فبها الفكر الضال لمرشد الاخوان وفى السودان اطاح الجيش السودانى بالاخوانى الحقير حسن البشير وفى مصر ظن الاخوان ان السيسى اخوانى وعينوه وزير دفاع بعد ان خدعهم كرجل مخابرات واى حرس رئاسى سينقلب على الاخوان وسيسجنهم كالعادة فهم اغبياء جدا
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