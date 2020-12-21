عاجل

عضو المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أحمد حمزة، يلتقي مع السفير

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أحمد حمزة، يلتقي مع السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبيي بوتيشبو، لبحث سبل التعاون الخاصة بقضايا الجنوب الليبي، حيث استعرض اللقاء آلية دعم الاستقرار والتنمية المكانية بالجنوب الليبي.
#الحدث_الليبي

No photo description available.No photo description available.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك