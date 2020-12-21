عضو المجلس الرئاسي ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أحمد حمزة، يلتقي مع السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبيي بوتيشبو، لبحث سبل التعاون الخاصة بقضايا الجنوب الليبي، حيث استعرض اللقاء آلية دعم الاستقرار والتنمية المكانية بالجنوب الليبي.

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