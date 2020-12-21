مستجدات الأزمة الليبية على طاولة مباحثات وزير الخارجية الايطالي ونظيره القطري. #ليبيا #المرصد
مستجدات الأزمة الليبية على طاولة مباحثات وزير الخارجية الايطالي ونظيره القطري. #ليبيا #المرصد
شين دخل نملة قطر وكلبها الدميم تميم بليبيا فهى مجرد ورم سرطانى فى الخليج لو خزفناه من الخريطة فلن يلا حظ احد تغير فى الصورة بينما ليبيا مساحتها اكثر من عشرين دويلة مثل قطر ألانقلابية التى استطاعت فيها موزة زحلقة خلبفة جد تميم ثم زحلقت ابوه بغلها وبعلها حمد لصالح ابنها تميم رغم ان اخوه اابغل جوعان هو الاكبر والاولى ولكنه ليس ابن موزه
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