القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية طارق مصباح الحويج، يلتقي أ

القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية طارق مصباح الحويج، يلتقي أمس الاثنين بمساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج عمرو محمود عباس، لبحث سبل تسهيل وتسيير إجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين، إضافة إلى بحث إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة أو مطار سفنكس، ومناقشة سبل منح الاذن للجهات الليبية المختصة للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في السجون المصرية.

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